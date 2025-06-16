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إسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية في لرستان غربي إيران

04:07 م الإثنين 16 يونيو 2025

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وكالات

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بإسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية في مدينة ملاير في محافظة لرستان غربي البلاد، في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، من بينها منشآت مدنية ومرافق خدمية منها مستشفى، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابات بين المدنيين.

وقال التلفزيون الإيراني إن الطيران الإسرائيلي قصف منطقة ورش صناعية قرب مستشفى فارابي بمحافظة كرمنشاه غربي إيران. وأدى القصف إلى تضرر البنية التحتية للمستشفى، لا سيما قسم العناية المركزة، ما تسبب في إصابة عدد من المرضى وتحطم النوافذ والمعدات الطبية داخل المبنى.

وذكرت وكالة "فارس نيوز"، أن إحدى الغارات استهدفت مبنى الدفاع المدني التابع لبلدية مدينة موسيان في محافظة دهلران جنوب غربي البلاد، وهو الموقع ذاته الذي تعرّض لقصف سابق. ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن حصيلة دقيقة لعدد الضحايا أو حجم الأضرار.

وأكدت السلطات المحلية، أن فرق الإسعاف والطوارئ وصلت إلى الموقع فورًا، وبدأت عمليات إجلاء المرضى وتقديم الإسعافات، في وقت تتواصل فيه عملية تقييم حجم الأضرار والخسائر.

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