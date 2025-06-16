"لا ملوك في أمريكا".. ملايين يتظاهرون ضد ترامب ويطالبون باستقالته

كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مظاهرات واسعة ضد الرئيس دونالد ترامب. إذ خرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات تم تنظيمها تحت شعار "لا ملوك في أمريكا". وكانت أكبر احتجاج مناهض لترامب في يوم واحد خلال ولايته الثانية التي بدأت في يناير الماضي.

وشارك أكثر من خمسة ملايين شخص في مظاهرات "NO KINGS" في أكثر من 2100 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 300 مظاهرة أخرى تحت شعار "اطردوا المهرجين"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبلغ عدد المتظاهرين في شيكاغو 75 ألف شخص، وفق ما قاله المنظمون ونقله "أكسيوس"، كما شهدت مدن أصغر مثل بونتلاند بولاية ميشيجان مظاهرات بحضور 400 شخص في مدينة يبلغ عدد سكانها 800 نسمة. وأطلق الضباط في بونتلاند الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد احتج أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك حتى وقت متأخر من المساء.

وتزامنت المظاهرات مع العرض العسكري الذي شارك فيه أكثر من 6000 جندي، و128 دبابة للجيش وتم تنظيمه في العاصمة واشنطن احتفالًا بالذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكي، بحضور الرئيس دونالد ترامب الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الـ79.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت سلمية، فإن هناك تقارير عن وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة "لا للملوك" في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إذ استمرت المظاهرات العنيفة لأيام ضد سياسات سلطات الهجرة والجمارك (ICE)، وفق ما أوردته "أكسيوس".

وأصدرت شرطة لوس أنجلوس أمر تفريق خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، وقالت الشرطة إن المتظاهرون قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات، كما أُصيب الضباط بـ" ألعاب نارية تجارية " وأشياء أخرى بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي، وفق الموقع.

وأُلقي القبض على رجل مشتبه به في قتل رئيسة مجلس النواب السابقة في ولاية مينيسوتا، ميليسا هورتمان، وزوجها مارك. وقال المحققون إن فانس بولتر(57 عامًا) انتحل صفة ضابط شرطة وأطلق النار على هورتمان ومارك، داخل منزلهما السبت. ما أدى إلى إلغاء بعض الفعاليات.

وحققت الشرطة فى حادث إطلاق نار خلال مسيرة وسط مدينة سولت ليك سيتى بولاية يوتا، والذي أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة. وتم القبض على 3 أشخاص، من بينهم رجل مشتبه به، والذى أُصيب أيضًا بطلق نارى، وفقًا لقائد شرطة المدينة، برايان ريد.

وطالب مئات المتظاهرين الذي ساروا ظهر السبت في شوارع العاصمة واشنطن، باستقالة ترامب محتجين على سياساته. وتحركت المسيرة بشكل منظم، برفقة أعداد كبيرة من رجال الشرطة، حاملين لافتات كتب عليها "ترامب يجب أن يغادر الآن"، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية.

كما خرجت المظاهرات في تكساس، وألقت إدارة السلامة العامة في الولاية القبض على شخص على خلفية تهديدات موجهة إلى نواب الولاية، الذين قال مسؤولون إنهم كانوا يعتزمون حضور احتجاج "لا للملوك" في أوستن يوم السبت. وأدت هذه التهديدات إلى إخلاء مبنى الكابيتول في تكساس لفترة وجيزة.

ومن جانبه، هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام "قوة كبيرة للغاية" ضد المتظاهرين خلال العرض العسكري.

وتظاهر نحو 14 ألف شخص في فيلادلفيا، وردد المتظاهرون شعارات مثل "هكذا تبدو الديمقراطية" و"ترامب، امضِ بعيدًا". كما حمل بعضهم أعلامًا أمريكية ولافتات تشبه الوضع الحالي في الولايات المتحدة بألمانيا النازية، بينما شبه آخرون ترامب بـ"المسيح الدجال"، بحسب ما أوردته روسيا اليوم.

في فلوريدا، اقترب المتظاهرون من منتجع ترامب مارا لاجو، في بالم بيتش. وتجمّع نحو 500 شخص في وسط مانهاتن بولاية نيويورك، مما تسبب في إغلاق بعض الطرق وازدحام مروري، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا ملوك ولا ديكتاتوريين"، بينما انتقد بعضهم العرض العسكري الذي أُقيم في العاصمة.

وقال منظمو احتجاجات "لا للملوك"، إنّ المظاهرات تأتي "ردًا مباشرًا على عرض ترامب العسكري المبالغ فيه الذي يموله دافعو الضرائب، فيما يُقال لملايين الناس إنه لا توجد أموال".

كما انتقد بعض السياسيين والقادة العسكريين السابقين العرض العسكري، واصفين إياه بأنه "مشروع باهظ التكلفة". إذ تتراوح تكلفته بين 25 و45 مليون دولار أمريكي، وفقًا للجيش الأمريكي.

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