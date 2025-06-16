بهجوم مسيرات.. إيران تعلن استهداف مواقع حساسة داخل إسرائيل

(وكالات)

صرح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الاثنين، أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية أطلقت خلال الساعات الـ48 الماضية عشرات الطائرات الانتحارية من طراز "آرش" باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وأفاد حيدري، أن هذا الهجوم يأتي ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية"، مشيرًا إلى أن الطائرات استهدفت مواقع عسكرية ومناطق حساسة في المدن الإسرائيلية، وأصابت أهدافها بدقة.

وقال حيدري، إن هذا الهجوم الجوي جرى بالتزامن مع العملية الصاروخية الواسعة التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن الطائرات المسيرة كانت مزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، بهدف تدمير منشآت استراتيجية إسرائيلية.

وتُعرف الطائرة "آرش" بقدرتها على الطيران لمسافات تصل إلى 2000 كيلومتر، وباحتوائها على حمولة تفجيرية عالية التأثير، ما يجعلها من أبرز أدوات إيران الهجومية بعيدة المدى.