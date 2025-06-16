نتنياهو: إسرائيل "تسيطر على أجواء طهران"

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الجوية الإسرائيلية "تسيطر على سماء طهران".

قال نتنياهو، متحدثًا في قاعدة تل نوف الجوية يوم الاثنين: "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على أجواء طهران. نحن نضرب أهدافًا للنظام - على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف المدنيين".

وأضاف "نقول لمواطني طهران: أخلوكم وسنتحرك".

ولقي 24 إسرائيليًا مصرعهم، بينما أصيب 592 آخرين، جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي جاءت ردًا على عمليات عسكرية إسرائيلية انطلقت فجر الجمعة، وفق بيانات رسمية إسرائيلية، يوم الإثنين.

وذكر البيان أن إيران أطلقت أكثر من 370 صاروخًا باليستيًا خلال الهجمات، سقط منها 30 داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف أن من بين المصابين، 10 حالات وصفت بالخطيرة، و36 متوسطة، بينما سُجّلت 546 إصابة طفيفة.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى فرض السلطات الإسرائيلية رقابة إعلامية صارمة على تفاصيل الخسائر البشرية والمادية، في ظل التصعيد المتواصل.

وكانت إسرائيل قد بدأت فجر الجمعة عملية عسكرية موسعة استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية إيرانية، بالإضافة إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، بحسب مصادر إيرانية.

وردت طهران في مساء اليوم نفسه بشن 11 موجة من الهجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، تسببت أيضًا بأضرار مادية واسعة.