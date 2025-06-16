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تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران جراء هجوم إسرائيلي (صور)

03:16 م الإثنين 16 يونيو 2025

تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران

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وكالات

تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان فوق مستودع نفط في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب هجوم إسرائيلي استهدف منشآت حيوية في البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز البريطانية.

تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران

وأظهرت صور متداولة من موقع الحادث أعمدة دخان تتصاعد من مستودع شران النفطي، الواقع شمال غرب طهران، وسط أنباء عن أضرار جسيمة في الموقع. ولم تؤكد السلطات الإيرانية حتى الآن حجم الخسائر أو ما إذا كانت هناك إصابات بشرية.

تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران

وكانت إسرائيل قد نفذت، سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة في إيران، بما في ذلك العاصمة. وتُعد هذه العملية من أخطر الهجمات التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة، وتزيد من حدة التوتر الإقليمي.

تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران

وبحلول صباح الاثنين، قُتل 24 شخصًا في إسرائيل وأُصيب 592 آخرون، بينهم 10 في حالة خطيرة، بحسب البيان.

وأصابت الصواريخ 30 موقعا في إسرائيل بنجاح.

تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران

وفي إيران، قالت وزارة الصحة الإيرانية الأحد إن 224 شخصًا على الأقل قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية يوم الجمعة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.

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