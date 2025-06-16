ما حقيقة إرسال باكستان أسلحة إلى إيران؟

كتبت - أسماء البتاكوشي:

في ظل التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، الذي يشهد تبادلًا مستمرًا للهجمات الجوية والصاروخية، بدأت تظهر على الساحة مزاعم عن تدخل أطراف إقليمية في النزاع، من بينها باكستان، إذ تداولت وسائل إعلام دولية ومنصات تواصل اجتماعي تقارير تدّعي أن إسلام آباد زوّدت طهران بصواريخ باليستية غير نووية في سياق دعمها للموقف الإيراني، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه المزاعم.

سارعت باكستان إلى نفي هذه التقارير بشكل قاطع، إذ رفضت مصادر أمنية ودبلوماسية في إسلام آباد هذه الاتهامات بشكل قاطع، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة، وتافهة، وجزء من حملة دعائية"، حسبما ذكرت قناة "بي تي في نيوز" الحكومية.

وكان موقع "نزيف" العبري قد نقل عن وسائل إعلام إيرانية، لم يسمّها، أن باكستان أرسلت شحنة صواريخ إلى إيران الأحد، مشيرًا إلى أنه، على الرغم من تعليق حركة الملاحة الجوية، رُصدت طائرة شحن عسكري داخل المجال الجوي الإيراني، ما يعزز سردية نقل إمدادات عسكرية غير معلنة.

ولم يأتِ الرد الباكستاني من جهة واحدة، بل شاركت فيه مؤسسات عدة، إذ نفى مصدر في وزارة الدفاع الباكستانية التقارير التي تتحدث عن عزم إسلام آباد تزويد طهران بشحنة تشمل نحو 750 صاروخًا باليستيًا تقليديًا غير نووي لمساعدتها في هجماتها ضد إسرائيل، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كما رفضت جهات أمنية رفيعة أي إيحاء بمشاركة الجيش الباكستاني في الصراع إلى جانب إيران، مؤكدة أن المزاعم المتداولة حول نقل صواريخ إلى طهران، أو نية باكستان تنفيذ "رد نووي" على إسرائيل، لا تعدو كونها أخبارًا مفبركة، وهي أخبار ملفقة تمامًا.

وقال مسؤولون أمنيون كبار، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن هذه الادعاءات هي حملة تضليل متعمدة من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية والهندية والشركات التابعة لها، بهدف تشويه صورة باكستان وجرّها إلى "جدالات مفتعلة".

وأشارت التقارير، التي لاقت رواجًا واسعًا على منصات مختلفة، إلى تورط باكستان في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، لكن مسؤولين في إسلام آباد أوضحوا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.

ولم تصدر وزارة الخارجية بيانًا رسميًا حتى الآن، لكن قنوات غير رسمية من الدوائر الأمنية والدبلوماسية سارعت إلى نفي هذه المزاعم.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف محادثة هاتفية مع الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تضامن باكستان مع شعب وحكومة الدولة الشقيقة ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير المبرر.

وبحسب بيان صحفي صدر هنا، أدان رئيس الوزراء بشدة الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها، وتشكل تحديًا تامًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وبالرغم من الموقف الباكستاني الرسمي الرافض، ظهر تصريح مثير للجدل من الجنرال الإيراني البارز وعضو مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي قال في مقابلة على التلفزيون الرسمي الإيراني، إن باكستان أبلغت طهران أنها سترد نوويًا على إسرائيل في حال استخدام الأخيرة أسلحة نووية ضد إيران.

وأشار رضائي إلى أن باكستان تمتلك صاروخ "شاهين-3" القادر على بلوغ عمق الأراضي الإسرائيلية، لكن هذا التصريح لم يصدر بشأنه أي تأكيد أو تعليق رسمي من جانب الحكومة الباكستانية.