إيران تصدر تعليمات حول كيفية التعرف على "منازل الجواسيس"؟

وكالات

أصدرت الشرطة الإيرانية، اليوم الإثنين، تعليمات للمواطنين الإيرانيين فيما يتعلق بكيفية التعرف على منازل الجماعات الإرهابية، داعية إلى الإبلاغ عنها.



ونشرت الشرطة الإيرانية في بيانها مجموعة من المؤشرات التي تساعد في التعرف على الإرهابيين، ومنها: الحركة المستمرة لشباب (غالبًا رجال) إلى المنزل دون وجود عائلات أو نساء وأطفال، بالإضافة إلى إنتاج كمية نفايات أكثر من المعتاد، قد يكون ذلك مشبوهًا. موضحة أن في هذه المنازل الجماعية، تكون الستائر مغلقة دائمًا.



الاستخدام المفرط للكمامات والنظارات، حتى في ظروف غير ضرورية. والأشخاص الذين انتقلوا حديثًا ولديهم سلوك غير طبيعي يكونون أكثر عرضة للاشتباه.



كما يمكن التعرف على هؤلاء الأفراد من خلال ملاحظة حركة متكررة من خلال الظلال ليلا. ويستخدمون سيارات نيسان أو شاحنات هايلوكس أو شاحنات قديمة للتنقل.



وقال العميد أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية خلال مقابلة تلفزيونية: "من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يظهر بعض الخونة كمرتزقة تابعين للعدو، سواء على شكل تخريب أو اغتيال أو غيرها من الأفعال التهديدية"، وفق ما نقله موقع "ألف" الإيراني.



وأضاف رادان: "أدعو أبناء شعبنا العزيز إلى الإبلاغ فورًا عن أي حركة أو سلوك مشبوه، بما في ذلك التنقلات غير المألوفة، أو الإيجارات قصيرة الأجل للوحدات السكنية، أو الأنشطة غير الطبيعية داخل المباني".



وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أوقف عام 2023، بعد إدانته بالتعامل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في ظل تصعيد غير مسبوق بين طهران وتل أبيب شمل ضربات مباشرة بين الطرفين.