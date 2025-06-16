الهند تكشف آخر كلمات طيار رحلة "إير إنديا" المنكوبة قبل التحطم

(وكالات)

كشفت هيئة الطيران المدني في الهند عن تسجيلات صوتية توثق اللحظات الأخيرة لرحلة "إير إنديا" رقم 171 التي تحطمت الخميس الماضي شمال غربي مدينة أحمد أباد، وأسفرت عن مقتل 241 شخصًا.

وأوضحت الهيئة أن الطيار الكابتن سوميت ساباروال أطلق نداء استغاثة عبر جهاز الاتصال قبل لحظات من سقوط الطائرة، وقال: "قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي"، في إشارة إلى خلل مفاجئ في أداء المحركات.

وتُعد "ماي داي" عبارة استغاثة دولية تُستخدم للإبلاغ عن خطر جسيم يهدد سلامة المركبة الجوية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الطائرة من طراز "بوينج 787 دريملاينر" كانت متجهة من مدينة أحمد أباد إلى مطار جاتويك في لندن، واصطدمت بمبنى سكني تابع لكلية طبية في منطقة مأهولة بعد دقائق من الإقلاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا على الأرض أيضًا.

وأفادت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 230 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، من بينهم 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، و7 برتغاليين، وكندي واحد. وتم الإعلان عن نجاة شخص واحد فقط من الحادث.

من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية بتسليم جثامين الضحايا بعد تحديد هوياتهم باستخدام فحوص الحمض النووي. وقال مسؤول في مستشفى أحمد أباد المدني، راجنيش باتيل، إن 32 جثة تم التعرف عليها، فيما جرى تسليم رفات 14 ضحية حتى الآن.