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وزير إسرائيلي يتراجع عن تهديده لسكان طهران

02:16 م الإثنين 16 يونيو 2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن تهديده هذا الصباح بأن "سكان طهران سيدفعون الثمن" على الضربات الإيرانية.

كما وصف يسرائيل كاتس المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي بأنه "قاتل جبان" على منصة إكس، هذا الصباح .

وفي توضيح لتصريحاته قبل قليل، قال كاتس: "ليس هناك أي نية لإلحاق الأذى بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل ضد سكان إسرائيل".

وقال بدلا من ذلك إن سكان طهران سيدفعون "ثمن الدكتاتورية".

وقال لهم أيضا إنهم سيحتاجون إلى إخلاء منازلهم في المناطق "الضرورية لمهاجمة أهداف النظام".

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