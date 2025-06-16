أردوغان: تركيا مستعدة للوساطة بالمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة التركية تأكيدها أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، أن تركيا مستعدة للوساطة لإنهاء الصراع على الفور والعودة إلى المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.

وتم إلغاء الجولة السادسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر عقدها في العاصمة العمانية مسقط يوم أمس الأحد.

وكتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، السبت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لن تُعقد المحادثات الإيرانية- الأمريكية المقرر عقدها في مسقط، الأحد المقبل. لكن تبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد للسلام الدائم".

وأُلغيت الجولة السادسة من المفاوضات النووية، بسبب الهجوم الصاروخي واسع النطاق الذي شنته إسرائيل على إيران فجر الجمعة، وبدورها ردت طهران هى الأخرى بهجوم استهدف مناطق مختلفة في إسرائيل؛ ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين بين الطرفين.