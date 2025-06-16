إعلان

البث العبرية: الجيش يفعل جسرًا جويًا لإعادة شخصيات مهمة لإسرائيل

01:37 م الإثنين 16 يونيو 2025

هيئة البث الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يفعل جسرًا جويًا لإعادة شخصيات مهمة إلى إسرائيل.

ويتزامن ذلك مع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والتي دخلت يومها الرابع. وأطلقت طهران 370 صاروخًا باليستيًا ومئات الطائرات بدون طيار على إسرائيل خلال 4 أيام من الصراع، وفق ما صرح به مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

وبحلول صباح الاثنين، قُتل 24 شخصًا في إسرائيل وأُصيب 592 آخرون، بينهم 10 في حالة خطيرة، بحسب البيان. وأصابت الصواريخ 30 موقعا في إسرائيل بنجاح.

وفي إيران، قالت وزارة الصحة الإيرانية الأحد إن 224 شخصًا على الأقل قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية يوم الجمعة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة البث الإسرائيلية الصناعات الجوية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات