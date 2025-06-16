البث العبرية: الجيش يفعل جسرًا جويًا لإعادة شخصيات مهمة لإسرائيل

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يفعل جسرًا جويًا لإعادة شخصيات مهمة إلى إسرائيل.

ويتزامن ذلك مع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والتي دخلت يومها الرابع. وأطلقت طهران 370 صاروخًا باليستيًا ومئات الطائرات بدون طيار على إسرائيل خلال 4 أيام من الصراع، وفق ما صرح به مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

وبحلول صباح الاثنين، قُتل 24 شخصًا في إسرائيل وأُصيب 592 آخرون، بينهم 10 في حالة خطيرة، بحسب البيان. وأصابت الصواريخ 30 موقعا في إسرائيل بنجاح.

وفي إيران، قالت وزارة الصحة الإيرانية الأحد إن 224 شخصًا على الأقل قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية يوم الجمعة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.