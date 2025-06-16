روسيا تنصح رعاياها بمغادرة إسرائيل عبر مصر

وكالات

أوصى السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، المواطنين الروس بمغادرة إسرائيل "حتى عودة الوضع إلى طبيعته"، مشيرًا إلى أن الخطر على حياتهم وصحتهم "يبدو حقيقيًا" في ظل الأوضاع الحالية.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، قال فيكتوروف إن "الوضع متوتر فعلاً، والخطر على حياة وصحة الدبلوماسيين والمواطنين الروس الموجودين في إسرائيل ليس عابرًا بأي حال من الأحوال". وأكد أن القسم القنصلي في السفارة مستمر في العمل رغم القصف، ويقدم خدمات إضافية ودعمًا للمواطنين.

وأوضح السفير أن السفارة توصي الروس بالمغادرة عبر مصر، مشيرًا إلى معبر حدودي في جنوب إسرائيل، قرب مدينة إيلات، يتيح الدخول إلى مصر على مدار الساعة، ومنها يمكن التوجه إلى شرم الشيخ أو القاهرة لاستقلال الطائرات المتجهة إلى روسيا. وأضاف أن "الروس لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول، ويمكنهم استخدام وثائق سفر روسية سارية المفعول".

كما أشار فيكتوروف إلى وجود معبر بري مع الأردن، إلا أن المجال الجوي للمملكة مغلق، ويتم إلغاء الرحلات بشكل دوري.

واختتم السفير بالإشارة إلى استعداد موسكو لتنظيم عملية إجلاء من إسرائيل "عند الضرورة"، لكنه أكد أن المواطنين لا يزال لديهم خيار مغادرة البلاد بشكل مستقل في الوقت الراهن.