خلاف بين إسرائيل والطاقة الذرية بشأن أضرار منشأة نطنز النووية في إيران

وكالات

قالت شبكة CNN الأمريكية، إن مسؤولًا إسرائيليًا والوكالة الدولية للطاقة الذرية قدما روايتين متناقضتين بشأن حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة نطنز النووية الإيرانية، إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل يوم الجمعة الماضي.

وصرّح المسؤول الإسرائيلي – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – بأن هناك "مؤشرات" على أن الجزء تحت الأرض من المنشأة قد انهار، مشيرًا إلى القاعتين الكبيرتين الموجودتين تحت الأرض والتي يُعتقد أنهما تضمان أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، بحسب تقرير سابق لمعهد العلوم والأمن الدولي.

في المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة إن الأضرار اقتصرت على البنى السطحية، وأكد مديرها العام، رافائيل غروسي، في تحديث صدر يوم الاثنين، أنه "لا يوجد مؤشر على هجوم استهدف قاعة الشلال تحت الأرض"، لكنه أشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في هذه القاعة "قد يكون ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي هناك".

وتبقى منشأة نطنز أحد المراكز الرئيسية لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاقات النووية السابقة.