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أول تعليق من الكويت بشأن الصواريخ التي رصدت في سماء البلاد (فيديو)

01:07 م الإثنين 16 يونيو 2025

الجيش الكويتي

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وكالات

أكد الجيش الكويتي اليوم الاثنين، أن الصواريخ التي رصدت في البلاد على نطاق جوي مرتفع "لا تشكل خطرا على البلاد".

ونشر الجيش بيانا عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا جاء فيه: "توضح رئاسة الأركان العامة للجيش، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ مؤكدة أن هذه الصواريخ الباليستية كانت ﻓـﻲ نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ الكويتية".

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مرور صواريخ فوق أجواء الكويت.

وكتب أحد النشطاء: "هذه الصواريخ أطلقت من شمال الخليج في منطقة بندر خميني ومن مواقع في جبال زاجوراس تمت مشاهدتها في الكويت و حفر الباطن ورفحا وجنوبا حتى قطر وسبب مشاهدة كل هذه المناطق لهذه الصواريخ انها خارج الغلاف الجوي على ارتفاع أكثر من 500 كلم و لا يمكن لأي سلاح اعتراضها في هذه اللحظة".

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