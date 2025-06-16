أول تعليق من الكويت بشأن الصواريخ التي رصدت في سماء البلاد (فيديو)
وكالات
أكد الجيش الكويتي اليوم الاثنين، أن الصواريخ التي رصدت في البلاد على نطاق جوي مرتفع "لا تشكل خطرا على البلاد".
ونشر الجيش بيانا عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا جاء فيه: "توضح رئاسة الأركان العامة للجيش، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ مؤكدة أن هذه الصواريخ الباليستية كانت ﻓـﻲ نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ الكويتية".
بيان توضيحي— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 16, 2025
توضح #رئاسة_الأركان العامة للجيش، أنه ﺑـﺸﺄن ﻣـﺎ ﺗـﻢ تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ.
تؤكد رئاسة الأركان أن هذه الصواريخ الباليستية كانت ﻓـﻲ نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ… pic.twitter.com/pAzps3Hv5X
وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مرور صواريخ فوق أجواء الكويت.
🇰🇼🇰🇼— احمد بن عبدالله العطاوي 🇧🇭🇸🇦 (@ahmedal50641058) June 16, 2025
عاجل
الجيش الكويتي :
الصواريخ التي جرىٰ رؤيتها بالبلاد ، بنطاق جوي مرتفع ،
لا تشكل خطرٱ على أراضينا
صحيفة الشرق الإوسط -
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وكتب أحد النشطاء: "هذه الصواريخ أطلقت من شمال الخليج في منطقة بندر خميني ومن مواقع في جبال زاجوراس تمت مشاهدتها في الكويت و حفر الباطن ورفحا وجنوبا حتى قطر وسبب مشاهدة كل هذه المناطق لهذه الصواريخ انها خارج الغلاف الجوي على ارتفاع أكثر من 500 كلم و لا يمكن لأي سلاح اعتراضها في هذه اللحظة".
هذه الصواريخ اطلقت من شمال الخليج في منطقة بندر خميني و من مواقع في جبال زاجوراس تمت مشاهدتها في الكويت و حفر الباطن و رفحا و جنوبا حتى قطر و سبب مشاهدة كل هذه المناطق لهذه الصواريخ انها خارج الغلاف الجوي على ارتفاع اكثر من ٥٠٠ كلم و لا يمكن لاي سلاح اعتراضها في هذه اللحظه pic.twitter.com/iRn8CK3Oxt— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 16, 2025
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