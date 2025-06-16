إيران: إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية في محافظة إيلام

وكالات

أعلن مساعد محافظ إيلام أن الدفاعات الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي، كانت تحلق في أجواء المحافظة الواقعة غرب إيران.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المسؤول المحلي قوله إن "المسيّرة التي تم إسقاطها هي من طراز MQ-9، وتعود للقوات الأمريكية".

طائرة MQ-9 Reaper تُعد من أبرز الطائرات المسيّرة في ترسانة الجيش الأمريكي، وتستخدم في مهام الاستطلاع والهجمات الدقيقة.