إعلان

إيران: إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية في محافظة إيلام

01:01 م الإثنين 16 يونيو 2025

الدفاعات الجوية الايرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أعلن مساعد محافظ إيلام أن الدفاعات الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي، كانت تحلق في أجواء المحافظة الواقعة غرب إيران.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المسؤول المحلي قوله إن "المسيّرة التي تم إسقاطها هي من طراز MQ-9، وتعود للقوات الأمريكية".

طائرة MQ-9 Reaper تُعد من أبرز الطائرات المسيّرة في ترسانة الجيش الأمريكي، وتستخدم في مهام الاستطلاع والهجمات الدقيقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاعات الإيرانية طائرة مسيّرة الجيش الأمريكي إيران محافظة إيلام إيران وإسرائيل الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات