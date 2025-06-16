فرنسا- (رويترز)

أغلقت السلطات الفرنسية 4 أجنحة رئيسية مخصصة لشركات صناعات دفاعية إسرائيلية في معرض باريس الجوي، على خلفية عرضها "قنابل وأسلحة هجومية"، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من تل أبيب وأبرزت تصاعد التوترات بين الحليفين التقليديين.

وبحسب مصدر مطلع، جاء الإغلاق بعد أن رفضت الشركات الإسرائيلية الامتثال لتوجيهات وكالة أمنية فرنسية بإزالة الأسلحة الحركية والهجومية من المدرجات، رغم التحذيرات السابقة.

الأجنحة المغلقة كانت تستخدمها شركات: Elbit Systems، Rafael، الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) وUvision، في حين ظلت ثلاثة أجنحة إسرائيلية أصغر، وجناح وزارة الدفاع الإسرائيلية، مفتوحة.

وزارة الدفاع الإسرائيلية وصفت القرار بأنه "فظيع وغير مسبوق" واعتبرته مدفوعًا باعتبارات سياسية وتجارية، مؤكدة أن الجهة المنظمة أقامت "جدارًا أسود" لعزل الأجنحة الإسرائيلية عن باقي المعرض، بعد ساعات فقط من انتهاء تحضيرات العروض.

وقال مشار ساسون، نائب الرئيس الأول لشركة Elbit Systems: "إذا لم تتمكن من التفوق علينا تكنولوجيًا، فقط قم بإخفائنا". في إشارة إلى نجاح الشركة في الفوز بعقود في أوروبا.

من جانبها، أدانت شركة Rafael القرار ووصفته بأنه "غير مبرر"، وأكدت دعمها لرفض وزارة الدفاع الإسرائيلية إزالة المعدات.

المعرض الجوي في لوبورجيه يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الطيران والدفاع، وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الانتقادات الفرنسية للحكومة الإسرائيلية، لا سيما بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون ميز فيها بين "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وبين "الضربات على إيران التي لم توصِ بها فرنسا".

وأكد المنظمون أنهم يجرون حاليًا محادثات لمحاولة التوصل إلى "حل إيجابي" يرضي جميع الأطراف.