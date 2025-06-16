الجيش الإسرائيلي يزعم: دمرنا ثلث منصات الصواريخ الإيرانية خلال 4 أيام

وكالات

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه دمر أكثر من 120 منصة لإطلاق الصواريخ داخل إيران منذ بدء التصعيد العسكري، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل نحو ثلث إجمالي المنصات الإيرانية، بحسب تقديراته.

وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إفي ديفرين، أن سلاح الجو نفذ مساء الأحد ضربات استباقية استهدفت أكثر من 20 صاروخًا أرض-أرض، قبل دقائق من إطلاقها نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت أن الضربات الجوية، التي استخدمت فيها نحو 50 طائرة مقاتلة، استهدفت نحو 100 موقع عسكري في محافظة أصفهان، وسط إيران، مشيرة إلى أن هذه العمليات "منعت هجمات واسعة النطاق كانت تستهدف مدنيين".

وتأتي هذه التصريحات في اليوم الرابع من المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد وحماية المدنيين من تبعات الحرب المتصاعدة في المنطقة.