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صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار بالمنشآت النووية والعسكرية الإيرانية

12:29 م الإثنين 16 يونيو 2025

الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار بالمنشآت النووية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أظهرت صور الأقمار الصناعية الدمار الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالمنشآت العسكرية والنووية في الجمهورية الإسلامية "إيران".

والتقطت شركة الأقمار الصناعية التجارية "ماكسار" صورًا أكثر وضوحا لما حدث على الأرض، وقامت قناة ABC NEWS بتحليل أحدث الصور - التي تظهر الضرر الناجم عن الضربات الصاروخية والحرائق اللاحقة.

منشأة نطنز النووية

وتظهر الصور بالتفصيل الأضرار التي لحقت بواحدة من منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران بالقرب من نطنز، وهي مدينة تقع جنوب طهران.

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وأظهر التحليل أن العديد من المباني تعرضت للقصف في القطاع الشمالي الغربي من المنشأة.

هناك أيضًا آثار مركبات جديدة وأكوام من التراب على السطح في منتصف المنشأة

تظهر صور لنفس الموقع في عام 2003 هياكل كبيرة في نفس المكان - مما يشير إلى أنه ربما تم دفنها.

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة رويترز يوم السبت بأن موقع نطنز تضرر بشدة، مضيفًا وأضاف أن موقع أصفهان النووي تضرر أيضًا.

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم السبت إن مستويات الإشعاع خارج منشأة نطنز ظلت دون تغيير.

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المباني العسكرية المتضررة

ولم تقتصر الضربات على المنشآت ذات الصلة بالمجال النووي، ففي شمال إيران، تظهر الصور الأضرار التي لحقت بأجزاء من منشأة إنتاج الصواريخ في حامية الشهيد مدرس بالقرب من بيدكانه، جنوب غرب طهران.

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وذكرت تقارير أن الموقع يعد أحد أهم منشآت الصواريخ الباليستية في البلاد، والذي شهد توسعًا في السنوات الأخيرة، وفقا لتحقيق أجرته رويترز.

وتظهر أدلة على تعرّض العديد من المباني لضربات مباشرة، بعضها يحتوي على ثقوب كبيرة في أسقفه.

وذكرت وكالة رويترز العام الماضي أن مسؤولا إيرانيا قال إن بعض المباني تستخدم أيضا في تصنيع طائرات بدون طيار، على الرغم من أنها لم تتمكن من تأكيد هذا الادعاء بشكل مستقل.

المباني المحروقة

لا يزال الوضع على الأرض في إيران يتكشف، ويمكن رؤية ذلك في الصور الملتقطة لمدينة شيراز، في جنوب وسط إيران، حسب قناة ABC newes.

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صورة منشأة الحرق هي منشأة إنتاج تابعة لشركة شيراز للصناعات الإلكترونية.

وبحسب موقع "إيران ووتش"، الذي يراقب البرامج النووية والصاروخية للبلاد، فإن الشركة تنتج إلكترونيات للجيش الإيراني - بما في ذلك أنظمة رادار مهمة.

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وتخضع الشركة لعقوبات من قبل العديد من الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا.

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وتؤكد الصور التفصيلية أن أجزاء من منشأة صاروخية كبيرة مشتبه بها في كرمانشاه، في غرب إيران، تعرضت أيضًا للقصف عدة مرات.

وأورد تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عام 2021 أن كرمانشاه هي موقع لعدد من مواقع نشر الصواريخ المشتبه بها، مع وجود أدلة على وجود بعض المرافق تحت الأرض.

وشنت إسرائيل هجمات جوية غير مسبوقة على مواقع في إيران يوم الجمعة، استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين رفيعي المستوى، في تصعيد لافت للتوترات في المنطقة.

وردّت إيران بسلسلة هجمات انتقامية ضمن عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية.

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