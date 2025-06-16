طالب يشنق شقيقه بحبل في سوهاج.. السبب صادم

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض واقعة وصول شاب جثة هامدة للمستشفى، وحول رقبته آثار خنق، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقه؛ بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "عبد الله ن ا ا" 22 عامًا، عامل مقيم دائرة المركز جثة هامدة، وبمناظرتها تبين إصابته بسحجة دائرية حول الرقبة وكدمات وسحجات بالقدمين واليدين، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى.

توصلت التحريات إلي أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه "إسلام" 20 عامًا طالب، ومقيم بذات الناحية، وجرى ضبطه وتبين إصابته بسحجات بالصدر والبطن، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وكشف المتهم، عن حدوث مشادة كلامية مع شقيه تطورت لمشاجرة قام على إثرها بخنق شقيقه المذكور بواسطة حبل حتى فارق الحياة، بسبب خلاف علي مبلغ مالي بينهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.