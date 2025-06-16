تحذير أمني إيراني: إسرائيل تتبع الهواتف لتنفيذ عمليات اغتيال

(وكالات)

حذرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، من استخدام إسرائيل تقنيات تتبع الهواتف المحمولة لاستهداف واغتيال شخصيات علمية وأمنية، في ظل تصاعد عمليات الاغتيال "الممنهجة" في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن "تل أبيب تعتمد بشكل أساسي على تتبع الهواتف لتحديد مواقع الأهداف وتصفيتها"، مشيرة إلى أن هذه التقنية استُخدمت سابقا في عمليات اغتيال، من بينها اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السياسي لمكتب حماس السابق، على حد وصفها.

وأكدت الوكالة أن "إيقاف تشغيل الهاتف في موقع التواجد لا يكفي للحماية"، موضحة أن الهاتف يجب أن يُغلق في مكان آمن وبعيد عن الموقع المستهدف، كما يُفضل عدم اصطحابه إلى أي موقع حساس.

ودعت الجهات الأمنية الإيرانية جميع النشطاء، خصوصا العاملين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، مشددة على أن "التحذير بالغ الأهمية في ظل التهديدات المتزايدة".