مكتب نتنياهو: إيران أطلقت 370 صاروخًا باليستيا على إسرائيل

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران أطلقت 370 صاروخا باليستيا ومئات الطائرات بدون طيار على إسرائيل خلال 4 أيام من الصراع.

وبحلول صباح الاثنين، قُتل 24 شخصًا في إسرائيل وأصيب 592 آخرون، بينهم 10 في حالة خطيرة، بحسب البيان.

وأصابت الصواريخ 30 موقعا في إسرائيل بنجاح.

وفي إيران، قالت وزارة الصحة الإيرانية الأحد إن 224 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية يوم الجمعة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.