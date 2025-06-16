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مسيرة إيرانية تقترب من مدينة قيساريا حيث منزل نتنياهو

11:38 ص الإثنين 16 يونيو 2025

مسيرة إيرانية

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، واقتربت بشكل خطر من مدينة قيساريا الساحلية حيث يقع منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودوت صفارات الإنذار في قيساريا والخضيرة، فيما طارد سلاح الجو الإسرائيلي المسيرة لمدة قاربت النصف ساعة قبل أن يتمكن من إسقاطها شمال البلاد، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بعد رصد هدف جوي مشبوه، وسلاح الجو يراقب الهدف"، مشيرًا إلى أن الحادث استمر لبعض الوقت، وداعيًا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

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