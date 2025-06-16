حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز متجهة غربًا نحو الشرق الأوسط

وكالات

أفاد موقع مارين ترافيك المتخصص في تتبع حركة السفن، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" غادرت بحر جنوب الصين وتتجه غربًا نحو الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التحرك بينما تتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط على خلفية المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما يعزز التكهنات بأن واشنطن قد تكون بصدد تعزيز وجودها العسكري في المنطقة أو الاستعداد لتأمين خطوط الملاحة الاستراتيجية.

وتُعد "نيميتز" من أضخم حاملات الطائرات في الأسطول الأمريكي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم العمليات البحرية والجوية، إضافة إلى استخدامها في الردع العسكري وتقديم الدعم اللوجستي في مناطق النزاع.