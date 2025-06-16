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الخارجية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن يتم دون موافقة واشنطن

11:20 ص الإثنين 16 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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(وكالات)

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إسرائيل بانتهاك القوانين والأعراف الدولية في هجماتها الأخيرة، مؤكدة أن استهداف منشأة نطنز النووية في أصفهان يمثل أبرز دليل على ذلك.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن "جرائم الكيان الصهيوني هي امتداد لأعماله الوحشية التي زعزعت استقرار المنطقة"، مشيرة إلى أن "ما يحدث لا يستهدف إيران فقط، بل يضرب الأعراف والقوانين الدولية كافة".

وأضافت الوزارة أن "ما يقوم به الكيان الصهيوني حوّل المنطقة إلى ساحة للحروب الدائمة"، لافتة إلى أنه "لا يمكن تبرير هذا العدوان تحت أي ظرف".

وأكد البيان أن "تنفيذ هذا العدوان لا يمكن أن يكون دون تنسيق مع واشنطن"، داعيًا الولايات المتحدة إلى اتخاذ "موقف واضح وإدانة العدوان بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي".

كما دعت الخارجية الإيرانية جميع الدول الملتزمة بالقانون الدولي إلى "إدانة الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا".

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