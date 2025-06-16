إعلان

الخارجية الإيرانية: بدأنا المواجهة وسنواصلها بقوة

11:16 ص الإثنين 16 يونيو 2025

صواريخ باليستية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن بلادها بدأت الرد العسكري على "العدوان الإسرائيلي"، مؤكدة أن المواجهة ستستمر "بقوة" في ظل ما اعتبرته دعما أميركيا للهجمات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن "الجمهورية الإسلامية تتعرض لعدوان مباشر من قبل الكيان الصهيوني، باستخدام أسلحة وتجهيزات أمريكية"، مضيفة: "بعد هذه الجريمة الكبرى والاعتداءات التي لا تُغتفر، بدأنا المواجهة وسنواصلها بقوة".

واعتبرت طهران أن "جميع الدول التي تدعم الكيان أو تبرر اعتداءاته تُعد شريكة في هذه الجرائم"، مؤكدة أن ردها العسكري يأتي "في إطار الدفاع المشروع، وفقًا للقوانين الدولية والمنطق الإنساني".

وأضاف البيان أن "جرائم الكيان الصهيوني تمثل امتدادًا لأعماله الوحشية التي زعزعت استقرار المنطقة"، واصفًا الوضع الحالي بأنه "لا يستهدف إيران فقط، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية".

ودعت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى "إدانة الجرائم التي تُرتكب ضد إيران"، مطالبة الدول الملتزمة بالقانون الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن "ما يجري هو اعتداء عسكري مباشر من إسرائيل على الأراضي الإيرانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإيرانية إيران وإسرائيل الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات