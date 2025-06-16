الخارجية الإيرانية: بدأنا المواجهة وسنواصلها بقوة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن بلادها بدأت الرد العسكري على "العدوان الإسرائيلي"، مؤكدة أن المواجهة ستستمر "بقوة" في ظل ما اعتبرته دعما أميركيا للهجمات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن "الجمهورية الإسلامية تتعرض لعدوان مباشر من قبل الكيان الصهيوني، باستخدام أسلحة وتجهيزات أمريكية"، مضيفة: "بعد هذه الجريمة الكبرى والاعتداءات التي لا تُغتفر، بدأنا المواجهة وسنواصلها بقوة".

واعتبرت طهران أن "جميع الدول التي تدعم الكيان أو تبرر اعتداءاته تُعد شريكة في هذه الجرائم"، مؤكدة أن ردها العسكري يأتي "في إطار الدفاع المشروع، وفقًا للقوانين الدولية والمنطق الإنساني".

وأضاف البيان أن "جرائم الكيان الصهيوني تمثل امتدادًا لأعماله الوحشية التي زعزعت استقرار المنطقة"، واصفًا الوضع الحالي بأنه "لا يستهدف إيران فقط، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية".

ودعت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى "إدانة الجرائم التي تُرتكب ضد إيران"، مطالبة الدول الملتزمة بالقانون الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن "ما يجري هو اعتداء عسكري مباشر من إسرائيل على الأراضي الإيرانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".