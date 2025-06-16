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الصين تحث إسرائيل وإيران على خفض التوترات "فورا"

11:02 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الصين

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وكالات

حثت الصين مجددا إسرائيل وإيران على اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الاثنين، "نحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات ومنع المنطقة من الوقوع في اضطرابات أكبر وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الصحيح لحل القضايا من خلال الحوار والمفاوضات".

وتأتي تعليقاته بعد أن قال متحدث آخر يوم الأحد إن "الصين مستعدة للعب دور بناء في هذه العملية" لخفض التصعيد.

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