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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تل أبيب لا تحتاج أمريكا لتحقيق أهدافها في إيران

10:45 ص الإثنين 16 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن إسرائيل لا تحتاج إلى الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب ضد إيران، وذلك في حوار مع راديو مكان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هنجبي قال إن إسرائيل يمكنها القضاء على موقع فوردو النووي بمفردها.

وأضاف أن الإطاحة بالنظام الإيراني ليس من ضمن أهداف إسرائيل في الحرب.

وأوضح هنجبي أن إسرائيل لا تعتزم استهداف قادة النظام الإيراني حاليا، على الرغم من أن ذلك قد يتغير.

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