(وكالات)

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم، خلال الهجوم الأخير الذي استهدف مدينتي حيفا وتل أبيب، عددًا غير مسبوق من الصواريخ فرط الصوتية، المعروفة بسرعتها الهائلة وقدرتها التدميرية الكبيرة، مقارنة بهجمات سابقة نُفذت ضد إسرائيل.

ووفقًا للوكالة، فإن هذه الصواريخ استخدمت للمرة الأولى بهذا الحجم في استهداف بنى تحتية حيوية داخل العمق الإسرائيلي، في رسالة إيرانية واضحة برفع سقف المواجهة العسكرية.



جاء ذلك بعد إعلان شركة "أمبري" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، صباح الاثنين، عن اندلاع حرائق في محطة للطاقة بالقرب من ميناء حيفا، عقب قصف صاروخي قالت إنه استهدف البنية التحتية للميناء.



وأكدت الشركة أنها حصلت على لقطات مصورة توثق لحظة تصدي منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية للهجوم، قبل أن تظهر مشاهد لسقوط اثنين من الصواريخ فرط الصوتية، التي يُعتقد أنها تسببت في أضرار جسيمة.