إعلان

20 صورة ترصد ليلة الرعب والدمار في إسرائيل بسبب صواريخ إيران

10:37 ص الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (9)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (8)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (7)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (10)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (6)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (4)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (12)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (5)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (1)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (13)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (14)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (15)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (16)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (17)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (18)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (19)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (11)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (21)
  • عرض 20 صورة
    الهجوم الايراني علي اسرائيل (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

مع ساعات الفجر الأولى ليوم الاثنين، استيقظ سكان تل أبيب على مشاهد غير مألوفة في قلب المدينة الساحلية، حيث غطّى الركام الشوارع، وتحولت واجهات المباني إلى أطلال، بينما كانت فرق الإنقاذ تجوب الأحياء المنكوبة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، القصف الصاروخي، الذي شنته إيران على مدن إسرائيلية عدة، كان الأعنف، وأسفر عن دمار واسع النطاق وارتفاع جديد في حصيلة القتلى والجرحى.

1_1_11zon

شاهد مراسل شبكة CNN الأمريكية في القدس جيريمي دايموند، آثار الدمار عن كثب، ووصف المشهد من وسط تل أبيب قائلًا إن الشوارع كانت مليئة بالحطام، بينما كانت فرق الإنقاذ الإسرائيلية، مدعومة بوحدات من الجيش، تفتش بين الأنقاض بحثًا عن ناجين، مشيرًا إلى أن الانفجارات كانت عنيفة لدرجة أن المباني السكنية اهتزت بالكامل، فيما ركض الأهالي إلى الملاجئ وسط صراخ وذعر.

2_2_11zon

الهجوم الذي يُعتقد أنه نُفذ باستخدام 4 صواريخ باليستية دقيقة، أدى إلى انهيار جزئي في أحد المباني السكنية الكبيرة، حيث بدا الحطام مرئيًا من على بعد عدة شوارع.

3_3_11zon

وصفت سيدة كانت تختبئ في قبو منزلها اللحظات الأولى بعد الانفجار قائلة: "خرجنا ببطء شديد لأننا كنا خائفين من سقوط شيء فوقنا... كانت رائحة الدخان خانقة، والمباني تتساقط أمام أعيننا"، مشيرًا إلى أنهم اضطروا للسير في الشوارع لتجنب استنشاق الغازات المنبعثة من أماكن القصف.

4_4_11zon

مقطع فيديو بثّته رويترز من وسط إسرائيل أظهر مبنى سكنيًا تعرض لانهيار جزئي، وقد أحدث الصاروخ ثقبًا كبيرًا في جدار المبنى، بينما عمل العشرات من رجال الطوارئ بمعدات يدوية في محاولات يائسة لإنقاذ المحتجزين.

5_5_11zon

وفقًا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية، فإن إيران أطلقت ليلة الأحد/ الاثنين "مئات" الصواريخ، بعضها باليستي، استهدفت مناطق حساسة في وسط وجنوب إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس وحيفا، الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت عددًا منها، لكن آخرين تمكنوا من اختراق المنظومة وضرب أهداف سكنية واقتصادية.

6_6_11zon

وقد شوهدت انفجارات ضخمة قرب مصفاة نفط في مدينة حيفا، ما أثار مخاوف من كارثة بيئية وشيكة، كما تعرضت شبكة الكهرباء في وسط إسرائيل لأضرار، تسببت في انقطاعات متكررة في الخدمة.

7_7_11zon

وأعلنت السلطات أن مبنيين سكنيين شاهقين في وسط إسرائيل تضررا بشدة، وتم إنقاذ عدد من الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل المصاعد.

8_8_11zon

وذكرت "نجمة داوود الحمراء" أنها نقلت 12 جريحًا إلى المستشفيات، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات حالته حرجة.

9_9_11zon

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد إلى 19، إذ أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن معظم الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات وُصفت بأنها "متوسطة إلى طفيفة"، لكن فرق الطوارئ تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

9_10_11zon

في المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل 224 شخصًا، وإصابة أكثر من 1277 آخرين، معظمهم من المدنيين، في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طهران ومدن أخرى خلال الأيام الماضية.

10_11_11zon

وعن الهجمات الإسرائيلية على طهران، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة استهدفت مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس – الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني – ووصفت هذه الأهداف بأنها "مراكز تنسيق لهجمات ضد إسرائيل عبر وكلاء إيران في المنطقة".

11_12_11zon

وأكدت مصادر إسرائيلية أن من بين القتلى رئيس استخبارات الحرس الثوري، فيما عُيّن الجنرال أحمد وحيدي خلفًا للجنرال حسين سلامي الذي قُتل في ضربة سابقة.

12_13_11zon

تزامن التصعيد مع معلومات كشفتها شبكة CNN، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطوة مثيرة للجدل، إذ عبّر ترامب عن رغبته في التوصل إلى "اتفاق شامل" بين إسرائيل وإيران، لكنه لم يستبعد احتمال المواجهة الكاملة، مضيفًا: "أحيانًا يضطرون إلى النضال حتى النهاية".

13_14_11zon

من جهتها، حذرت كل من إسرائيل وإيران سكان الطرف الآخر من البقاء بالقرب من مواقع عسكرية محتملة، في إشارات واضحة إلى احتمال استمرار تبادل الضربات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجوم الايراني علي اسرائيل إسرائيل هجوم إيران القصف الصاروخي إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وكالة تسنيم: إيران استخدمت صواريخ فرط صوتية في هجومها على تل أبيب وحيفا

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات