ارتفاع عدد قتلى الضربات الإيرانية الليلية على إسرائيل إلى 8

وكالات

ارتفعت حصيلة القتلى في إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي نُفذت ليلًا إلى ثمانية أشخاص، وفق ما أعلنته هيئة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" (Magen David Adom)، في أحدث تصعيد ضمن المواجهة العسكرية المستمرة بين طهران وتل أبيب منذ الجمعة.

وأكدت الهيئة أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة حيفا شمال البلاد، بعد استهداف مباشر طال المنطقة القريبة من مصفاة نفط رئيسية، ما تسبب بانفجارات عنيفة واشتعال حرائق امتدت إلى البنية التحتية المحيطة وألحقت أضرارًا بعدة مبانٍ.

وفي وسط إسرائيل، قُتل شخص في مدينة بني براك، بينما سقط أربعة آخرون في بيتح تكفا، بحسب ما أوردته شبكات إعلامية إسرائيلية، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المتضررة.

وشوهدت انفجارات هائلة في سماء حيفا في تسجيلات مصورة وثقتها كاميرات محلية، أظهرت سحبًا كثيفة من الدخان واللهب تتصاعد من موقع المصفاة، ما أثار قلقًا من احتمال وقوع كارثة صناعية وبيئية في المنطقة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إجمالي عدد القتلى في إسرائيل ارتفع إلى 23 شخصًا منذ بداية تبادل القصف مع إيران مساء الجمعة، حيث تعرضت المدن الإسرائيلية لمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، بينها هجمات باليستية طالت مناطق مدنية وأمنية.

في المقابل، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن وزارة الصحة قولها إن 224 شخصًا على الأقل قُتلوا في إيران منذ بدء الأعمال العدائية، معظمهم من المدنيين، بينما تجاوز عدد الجرحى 1270 شخصًا.