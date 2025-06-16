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إسرائيل تعلن استهداف مراكز قيادة لفيلق القدس بطهران

09:55 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت غارات جوية استهدفت مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وذلك في سياق تصاعد التوترات الإقليمية.

وصرّح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عناصر من فيلق القدس استخدموا تلك المراكز لتنفيذ ما وصفها بـ"هجمات إرهابية" ضد إسرائيل، عبر وكلاء تدعمهم طهران في الشرق الأوسط.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عشر مواقع قال إنها تعود لفيلق القدس وأهداف عسكرية أخرى تم قصفها داخل العاصمة الإيرانية طهران.

يُعد فيلق القدس وحدة نخبوية داخل الحرس الثوري الإيراني، تأسست خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي كوحدة استخبارات خاصة.

ويلعب الفيلق دورًا محوريًا في إدارة علاقات إيران مع فصائل مسلحة في عدة دول، أبرزها حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، وجماعات شيعية في العراق وسوريا وأفغانستان.

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