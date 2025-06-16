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سفير أمريكا في إسرائيل: أضرار طفيفة بمكتب السفارة بتل أبيب

08:31 ص الإثنين 16 يونيو 2025

السفارة الأمريكية في تل أبيب

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وكالات

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، أن أضرارا طفيفة في الممتلكات لحقت بمكتب السفارة في تل أبيب في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية بالقرب من مقر تابع للسفارة.

وقال هاكابي في منشور على منصة "إكس": "ستبقى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وقنصليتها مغلقة اليوم، حيث لا يزال الاحتماء ساريا".

وأشار إلى أنه سجلت بعض الأضرار الطفيفة نتيجة ضربات صاروخية إيرانية بالقرب من مكتب السفارة في تل أبيب، مؤكدا أنه لم تقع إصابات بين الموظفين الأمريكيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأفاد موقع Ynet الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب.

وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على عدة مناطق في إسرائيل وبينها تل أبيب، وتسبب بدمار وحرائق.

وأصدرت الرقابة العسكري في الجيش الإسرائيلي، أمرا بحظر النشر لأية معلومات أو تداول لقطات للقصف الإيراني الأخير.

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