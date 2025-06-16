من طهران لـ أصفهان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف 4 مناطق إيرانية



وكالات

تواصلت فصول التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مع تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الواسعة التي استهدفت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية، في تطور يُعد من الأعنف منذ بداية المواجهات المتبادلة بين الجانبين.

وبحسب وكالة ANI، فقد شملت الضربات الإسرائيلية العاصمة طهران، حيث طالت البنى التحتية للطاقة، وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة لقوة القدس، والحرس الثوري، والجيش الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات قرب مطار مهر آباد، تبعها تصاعد أعمدة دخان في منطقة ساحة ولي عصر، حيث شوهدت آثار الحطام والزجاج المتناثر.

وفي تطور لافت، تعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف بطائرة مسيرة، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة وإصابة عدد من الأشخاص، وفقا لسكاي نيوز.

وامتدت الهجمات إلى مدن أخرى مثل أصفهان وسط البلاد وشيراز جنوبًا، إذ استهدفت غارات جوية عدة مواقع استراتيجية فيهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران، في إطار ما وصفه بـ"جهود تحييد التهديدات بعيدة المدى".

وفي مدينة مشهد شمال شرقي إيران، أعلنت إسرائيل استهداف طائرة لتزويد الوقود كانت رابضة في مطار المدينة. أما في الأهواز، فقد فعّلت السلطات الإيرانية أنظمة الدفاع الجوي، نظرًا لأهمية المنطقة الغنية بالنفط والواقعة قرب الحدود مع العراق.

وفي رد مباشر، أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية من مختلف أنحاء البلاد باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس، وصولاً إلى الجولان والجليل ومنطقة حيفا.

ويشير هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة من المواجهة، يزداد فيها خطر الانزلاق نحو صراع أوسع في المنطقة، في وقت تواصل فيه القوى الدولية محاولاتها لاحتواء التوتر المتصاعد.