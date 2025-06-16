إعلان

الرئيس الإيراني: نحن لم نكن نسعى للحرب ولم نكن من بدأها

08:06 ص الإثنين 16 يونيو 2025

مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة تمارس البلطجة بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا، مشددا على أنه لا يحق لأحد سلب إيران حقها بالانتفاع بالطاقة النووية.

وأضاف بزشكيان: "لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد الأعلى في إيران وهذا اعتقاد راسخ لدينا".

وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا، مضيفا أنه "لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانوني"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الإيراني في كلمة له من داخل البرلمان، إن "العدو لا يمكنه إبعادنا ولا إسكات شعبنا عبر القتل والاغتيال، والأعداء يخشون من أولئك الذين يملكون الوعي والمعرفة والصلابة".

وشدد بزشكيان من داخل البرلمان على أنه "نحن لم نكن نسعى للحرب، ولم نكن من بدأها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الاعتداء على إيران إيران إيران تستهدف مصفاة حيفا هجمة إيرانية جديدة هجوم إيران بالطائرات المسيرة الصواريخ الإيرانية على إسرائيل هجوم إيران الآن هجوم إيراني على إسرائيل وقف التصعيد بين إيران وإسرائيل هزة أرضية في إيران قتلى الهجمات الإسرائيلية على إيران استهداف منصة صواريخ في إيران تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية إيران الآن إلغاء الرحلات الجوية في إيران تمديد إلغاء الرحلات الجوية في إيران اعتقال عملين للموساد في إيران إطلاق صورايخ إيرانية على إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية