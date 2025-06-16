

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة تمارس البلطجة بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا، مشددا على أنه لا يحق لأحد سلب إيران حقها بالانتفاع بالطاقة النووية.

وأضاف بزشكيان: "لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد الأعلى في إيران وهذا اعتقاد راسخ لدينا".

وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا، مضيفا أنه "لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانوني"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الإيراني في كلمة له من داخل البرلمان، إن "العدو لا يمكنه إبعادنا ولا إسكات شعبنا عبر القتل والاغتيال، والأعداء يخشون من أولئك الذين يملكون الوعي والمعرفة والصلابة".

وشدد بزشكيان من داخل البرلمان على أنه "نحن لم نكن نسعى للحرب، ولم نكن من بدأها.