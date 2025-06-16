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هل يلتقي ترامب بـ زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في كندا؟

07:43 ص الإثنين 16 يونيو 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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وكالات

قال مصدر في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على هامش قمة مجموعة السبع المقررة بين 15 و17 يونيو، مع رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي.

أشار ممثل البيت الأبيض، في حديث للصحفيين يوم الأحد إلى أن الرئيس الأمريكي سيعقد كذلك اجتماعات ثنائية مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش القمة، وفقا لروسيا اليوم.

ووصل ترامب إلى كندا في وقت سابق، للمشاركة في قمة مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا، وإيطاليا وكندا، والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في منتجع كاناناسكيس الكندي (بولاية ألبرتا).

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي ألماني في برلين، إنه من غير المتوقع صدور بيان منفصل بشأن أوكرانيا عقب قمة مجموعة السبع في كندا.

وأشار المصدر الألماني، إلى أنه من المقرر مناقشة الصراع في أوكرانيا في اجتماع موسع في 17 يونيو.

ومن المتوقع أن يشارك فيه زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

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