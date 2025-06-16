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إسرائيل تشن غارات جوية على مقرات لفيلق القدس في طهران

07:39 ص الإثنين 16 يونيو 2025

غارات إسرائيلية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن مقاتلاته شنت غارات جوية على مقرات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، أغارت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "عناصر فيلق القدس استخدموا مقرات القيادة هذه، بهدف التخطيط لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل عبر وكلاء النظام الإيراني في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

وشنت إيران دفعة صاروخية إيرانية جديدة استهدفت إسرائيل صباح اليوم الإثنين، مع سماع دوي انفجارات فوق القدس المحتلة.

وعلى إثر الهجمات الإيرانية، طالب الجيش الإسرائيلي السكان بالبقاء قرب الملاجئ.

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