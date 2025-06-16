يديعوت أحرونوت: ارتفاع عدد الإصابات إلى 103 إسرائيليين



وكالات

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات في تل أبيب إلى 103، عقب سقوط صاروخين داخل المدينة.

وذكرت أن من بين المصابين حالتان خطيرتان، و7 إصابات وصفت بالمتوسطة، وفقا للغد.

ووفقا لبلدية تل أبيب، فإن صاروخين إيرانيين سقطا في المدينة.

وذكرت فرق الإنقاذ في منطقة حيفا أنها تبحث عن 3 عالقين مفقودين انقطع الاتصال معهم بعد سقوط صواريخ في المدينة.

بينما أعلن مستشفى رمبام استقباله 5 إصابات من حيفا، بينها 3 في حالة متوسطة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الاثنين، إنه تم رصد حرائق عند محطة للطاقة قرب ميناء حيفا في إسرائيل بعد هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية للميناء وسط تصعيد الصراع مع إسرائيل.

وأضافت الشركة، أنها رصدت لقطات مصورة لاعتراض الجيش الإسرائيلي الهجمات الصاروخية وأعقب ذلك مشاهد لسقوط صاروخين من الصواريخ فرط الصوتية.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب ووقوع أضرار دون أنباء عن إصابات حتى الآن.

وشنت إيران دفعة صاروخية إيرانية جديدة استهدفت إسرائيل صباح اليوم الإثنين، مع سماع دوي انفجارات فوق القدس المحتلة.

وعلى إثر الهجمات الإيرانية، طالب الجيش الإسرائيلي السكان بالبقاء قرب الملاجئ.