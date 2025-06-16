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إعلام عبري: مقتل 4 إسرائيليين بصاروخ إيراني في بيتح تكفا

07:04 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، مقتل 4 إسرائيليين جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني لغرفة محصنة معيارية "مماد" في بيتاح تكفا، وسط إسرائيل، ما أدى لتدميرها كليا ومقتل من بداخلها.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام عبرية، صورة الملجأ الذي تعرض لإصابة مباشرة، مشيرة إلى أن الجبهة الداخلية تحقق في ما سمته "الحادث الخطير الذي وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بيتاح تكفا وسط إسرائيل".

وأفادت المتحدثة باسم نجمة داوود الحمراء في تحديث بشأن سقوط الصواريخ الإيرانية في وسط إسرائيل، أنه "حتى الآن، أجلت فرق نجمة داوود الحمراء 67 مصابا من 4 مواقع مختلفة إلى المستشفيات، منهم امرأة تبلغ من العمر 30 عاما في حالة خطيرة، و6 في حالة متوسطة، و60 في حالة خفيفة ومقلقة، وقد تم إجلاؤهم إلى مستشفيات في جميع أنحاء المنطقة الوسطى".

وأفاد "واينت"، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 100 في حصيلة قابلة للارتفاع.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد الصادق 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.

أكد البيان أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة الإسرائيلية باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة.

ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن "صواريخ أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأمريكي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين ببدء هجوم إيراني جديد واسع النطاق استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وتركز الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى.

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