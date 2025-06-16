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أكبر وأحد أهم القواعد الإسرائيلية.. أنباء عن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية

06:22 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية

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وكالات

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بورود معلومات بإمكانية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية، في القصف الإيراني الجديد على إسرائيل التي شنته اليوم.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن القاعدة هي واحدة من أهم وأكبر القواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتقع جنوب شرق مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وفقا لروسيا اليوم.

وشن الجيش الإيراني فجر اليوم الاثنين هجوما صاروخيا ضخما، استهدف جميع مناطق إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو سقوط صاروخين بالقرب من مولدات طاقة رئيسية في حيفا، كما سجل سقوط صواريخ في مناطق بتل أبيب، ما تسبب في دمار كبير وانهيار بنايات.

وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد كبير من الإصابات في تل أبيب والكرمل.

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