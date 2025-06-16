إيران تستهدف مصفاة حيفا التي تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، وقوع حدث صعب في بيتح تكفا إثر القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وأشارت إلى استهداف مصفاة حيفا التي تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا.

وأضافت أن مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا هو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا، وفقا لروسيا اليوم.

ووردت معلومات بإمكانية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي واحدة من أهم وأكبر القواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتقع جنوب شرق مدينة بئر السبع في صحراء النقب.

وشن الجيش الإيراني فجر اليوم الاثنين هجوما صاروخيا ضخما، استهدف جميع مناطق إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو سقوط صاروخين بالقرب من مولدات طاقة رئيسية في حيفا، كما سجل سقوط صواريخ في مناطق بتل أبيب، ما تسبب في دمار كبير وانهيار بنايات.

وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد كبير من الإصابات في تل أبيب والكرمل.