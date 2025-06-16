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إيران: استهداف أنظمة القيادة الإسرائيلية بأساليب جديدة وقدرات معلوماتية مطورة

06:13 ص الإثنين 16 يونيو 2025

هجوم إيران بالطائرات المسيرة

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد الصادق 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.

وأكد البيان، أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة الإسرائيلية باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.

وقتل 3 أشخاص وأصيب العشرات، من جراء هجمة إيرانية جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وتعد الهجمة الإيرانية الأخيرة هي الأوسع حتى الآن، إذ أن الصواريخ الإيرانية سقطت في تل أبيب وحيفا، حيث أظهرت صور انهيار مبان عدة.

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