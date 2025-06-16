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3 قتلى و90 مصابا و4 مفقودين جراء الهجمة الإيرانية على إسرائيل

06:07 ص الإثنين 16 يونيو 2025

هجوم إيران بالطائرات المسيرة

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وكالات

قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات، من جراء هجمة إيرانية جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وتعد الهجمة الإيرانية الأخيرة هي الأوسع حتى الآن، إذ أن الصواريخ الإيرانية سقطت في تل أبيب وحيفا، حيث أظهرت صور انهيار مبان عدة.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 90، إضافة إلى 4 مفقودين، من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل، من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض هذا التهديد".

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