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تل أبيب تحت القصف.. الإسعاف الإسرائيلي: 25 إصابة جراء سقوط صواريخ من إيران

05:43 ص الإثنين 16 يونيو 2025

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، قبل قليل، إصابة 25 إسرائيليا جراء سقوط صواريخ من إيران على عدة مناطق متفرقة من إسرائيل فجر اليوم الاثنين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم اعتراض مسيرتين في رأس الناقورة وإيلات، وفقا للغد.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المدن والمناطق الإسرائيلية، وذلك بعد هجوم جديد شنته إيران، اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة من تل أبيب.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق: "حيفا، عكا، الجليل الغربي، خليج حيفا، الجليل الأسفل، وطبريا"، وسط حالة من الذعر.

وأكدت التقارير سماع دوي انفجارات في شرق تل أبيب، غرب القدس، مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون الدولي.

وذكرت التقارير أن الانفجارات سُمعت في مختلف أنحاء إسرائيل نتيجة ما وصف بأنه "هجوم صاروخي إيراني واسع".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، سقطت عدة صواريخ داخل مدينة تل أبيب، وأُصيب أحد المباني بإصابة مباشرة.

كما تم تسجيل ضربات مباشرة في عدة مواقع داخل تل أبيب الكبرى وجنوب البلاد.

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