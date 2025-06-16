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دمار شامل في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوى بـ6 مناطق بعد هجوم إيران

05:39 ص الإثنين 16 يونيو 2025

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب أرشيفية

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وكالات

دوت صافرات الإنذار في عدد من المدن والمناطق الإسرائيلية، وذلك بعد هجوم جديد شنته إيران، اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة من تل أبيب.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق: "حيفا، عكا، الجليل الغربي، خليج حيفا، الجليل الأسفل، وطبريا"، وسط حالة من الذعر.

وأكدت التقارير سماع دوي انفجارات في شرق تل أبيب، غرب القدس، مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون الدولي.

وذكرت التقارير أن الانفجارات سُمعت في مختلف أنحاء إسرائيل نتيجة ما وصف بأنه "هجوم صاروخي إيراني واسع".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، سقطت عدة صواريخ داخل مدينة تل أبيب، وأُصيب أحد المباني بإصابة مباشرة.

كما تم تسجيل ضربات مباشرة في عدة مواقع داخل تل أبيب الكبرى وجنوب البلاد.

وصرحت فرق الإسعاف الإسرائيلية أنها توجهت إلى عدة مواقع عقب تلقيها بلاغات بسقوط صواريخ، مشيرة إلى أن تل أبيب الكبرى كانت من بين المناطق المستهدفة بشكل مباشر.

وتحدث شهود عيان لإذاعة الجيش عن سقوط صواريخ إيرانية في ثلاث مناطق مختلفة ضمن تل أبيب الكبرى، فيما دوت صافرات الإنذار مجددًا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غربي الضفة الغربية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ في دفعة واحدة باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري كبير وغير مسبوق.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، هرعت طواقم الطوارئ إلى 4 مواقع وسط البلاد حيث سقطت صواريخ إيرانية، بينما دوت صافرات الإنذار مجددا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غرب الضفة الغربية.

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