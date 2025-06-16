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إسرائيل: منع نشر معلومات للقصف الإيراني.. وأنباء عن استهداف مقرات حساسة

05:29 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

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وكالات

منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.

وشن الجيش الإيراني فجر اليوم الاثنين هجوما صاروخيا ضخما، استهدف جميع مناطق إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو سقوط صاروخين بالقرب من مولدات طاقة رئيسية في حيفا، كما سجل سقوط صواريخ في مناطق بتل أبيب، ما تسبب في دمار كبير وانهيار بنايات.

وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد كبير من الإصابات في تل أبيب والكرمل، وفقا لروسيا اليوم.

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