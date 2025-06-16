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"يديعوت أحرنوت": هجوم إيراني جديد بعد هجوم صاروخي كبير شمال إسرائيل

05:26 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وكالات

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن صفارات الإنذار تدوي في المناطق الشمالية تحذيرا من هجوم إيراني جديد بالطائرات المسيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات سلاح الجو حلقت على وجه السرعة للتصدي لهجوم الطائرات المسيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ في دفعة واحدة باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري كبير وغير مسبوق.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، هرعت طواقم الطوارئ إلى 4 مواقع وسط البلاد حيث سقطت صواريخ إيرانية.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غرب الضفة الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

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