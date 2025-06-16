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إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت نحو 100 صاروخ في دفعة واحدة باتجاه تل أبيب

05:02 ص الإثنين 16 يونيو 2025

هجوم إيران بالطائرات المسيرة

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ في دفعة واحدة باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري كبير وغير مسبوق.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، هرعت طواقم الطوارئ إلى 4 مواقع وسط البلاد حيث سقطت صواريخ إيرانية.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غرب الضفة الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

من جهته، صرح رئيس بلدية بتاح تكفا، أن أحد الصواريخ أصاب مبنى في المدينة، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ على الأقل، ما تسبب في وقوع أضرار مباشرة في مناطق مدنية.

وتتوالى التقارير عن إصابات في مناطق مختلفة من تل أبيب الكبرى وجنوب إسرائيل، دون إعلان رسمي حتى الآن عن حصيلة الضحايا.

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