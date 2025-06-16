هجمة إيرانية جديدة.. سقوط إصابات وقتلى وانهيار مبان في تل أبيب

وكالات

شنت إيران هجمة جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وتعد الهجمة الإيرانية الجديدة هي الأوسع حتى الآن، إذ سقطت صواريخ في تل أبيب وحيفا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وجود إصابات خطيرة وربما قتلى في تل أبيب نتيجة انهيار مبان.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تلقي عدة بلاغات في المنطقة الوسطى ومنطقة الساحل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل، من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وتحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا، من جراء الهجوم الصاروخي.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وقال الجيش مخاطبا الإسرائيليين: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "لن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

كما نشر الجيش خريطة للتحذير من الصواريخ الإيرانية، مع تعليق قال فيه إن "كل دائرة حمراء على هذه الخريطة تمثل مئات الأشخاص في إسرائيل الذين يضطرون حاليا إلى الركض إلى الملاجئ بسبب الصواريخ البالستية الإيرانية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "مرة أخرى، يطلق النظام الإيراني الصواريخ على إسرائيل، مستهدفا المدنيين ومجبرا العائلات المذعورة في أنحاء البلاد على حمل أطفالها والركض للاحتماء".