

وكالات

اندلع قبل قليل حريق هائل بالقرب من محطة توليد الكهرباء في مدينة حيفا، إثر سقوط صواريخ إيرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، استمرار الهجوم الإيراني ودوي صفارات الإنذار مجددا في جميع أنحاء إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام، أن الهجمة الإيرانية الحالية هي الأوسع حتى الآن على إسرائيل، إذ أن التحذيرات من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت إسرائيل، اعتراضها عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا وتل أبيب.

وأكدت الجبهة الداخلية في اسرائيل، رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وبدأت إيران قبل قليل، في هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل، إذ دوت صفارات الانذار في كل مكان بتل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.